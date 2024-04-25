Гусев заявил, что обвинивший ЦСКА в подкупе судей экс-тренер «Осера» выжил из ума

Экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал высказывания бывшего главного тренера французского «Осера» Ги Ру, который обвинил руководство армейцев в подкупе судей в 1/4 финала Кубка УЕФА во время очных встреч этих команд.
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