13 ДЕКАБРЯ - ПРЕМЬЕРА ТОЛЬКО 56 МЕСТ

❤ Комедию ´ГРИМЁРКА. Вот так и живём. ´ играем 13, 14 и 15 декабря! Начало в 18:00 в малом зале.Весь мир - театр, мы все-актеры поневоле, Вселенная Судьба распределяет роли, И небеса следят за нашею игрой!Пьер де Ронсар(1524-1585)Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Наталья Кашпур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии