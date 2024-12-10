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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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13 ДЕКАБРЯ - ПРЕМЬЕРА ТОЛЬКО 56 МЕСТ

13 ДЕКАБРЯ - ПРЕМЬЕРА ТОЛЬКО 56 МЕСТ

❤ ‍ Комедию ´ГРИМЁРКА. Вот так и живём. ´ играем 13, 14 и 15 декабря! Начало в 18:00 в малом зале.Весь мир - театр, мы все-актеры поневоле, Вселенная Судьба распределяет роли, И небеса следят за нашею игрой!Пьер де Ронсар(1524-1585)Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Наталья Кашпур.

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