13 ДЕКАБРЯ - ПРЕМЬЕРА ТОЛЬКО 56 МЕСТ

❤ ‍ Комедию ´ГРИМЁРКА. Вот так и живём. ´ играем 13, 14 и 15 декабря! Начало в 18:00 в малом зале.Весь мир - театр, мы все-актеры поневоле, Вселенная Судьба распределяет роли, И небеса следят за нашею игрой!Пьер де Ронсар(1524-1585)Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Наталья Кашпур.