Российский военный назвал ВСУ деморализованными

Боец Барка: ВСУ деморализованы на сумском направлении, у них нет картины боя Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении деморализованы.