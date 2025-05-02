Российский военный назвал ВСУ деморализованными

Боец Барка: ВСУ деморализованы на сумском направлении, у них нет картины боя Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении деморализованы.
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