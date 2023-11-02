СМИ: Сын Пригожина назначен главой ЧВК «Вагнер», которая теперь входит в составе Росгвардии

Теперь компания будет подписывать контракты только с гражданами, не имеющих уголовного прошлого.Павел Пригожин, сын известного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, был назначен главой частной военной компании «Вагнер», которая теперь входит в состав Росгвардии.