СМИ: Сын Пригожина назначен главой ЧВК «Вагнер», которая теперь входит в составе Росгвардии

Теперь компания будет подписывать контракты только с гражданами, не имеющих уголовного прошлого.Павел Пригожин, сын известного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, был назначен главой частной военной компании «Вагнер», которая теперь входит в состав Росгвардии.
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