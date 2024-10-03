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Вечерний Новосибирск

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О загрязнении Оби микропластиком заявили ученые в Новосибирске

О загрязнении Оби микропластиком заявили ученые в Новосибирске

К чему приведет такое «соседство», пока сказать сложно, но вряд ли пластик сделает нас здоровей. Микропластик – намного вреднее, чем обычный – тот, который хотя бы можно увидеть, поделилась с изданием «Наука в Сибири» сотрудник института органической химии СО РАН, кандидат химических наук Юлия Сотникова.

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