О загрязнении Оби микропластиком заявили ученые в Новосибирске

К чему приведет такое «соседство», пока сказать сложно, но вряд ли пластик сделает нас здоровей. Микропластик – намного вреднее, чем обычный – тот, который хотя бы можно увидеть, поделилась с изданием «Наука в Сибири» сотрудник института органической химии СО РАН, кандидат химических наук Юлия Сотникова.