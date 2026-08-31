Путин поздравил Токаева с итогами парламентских выборов

БИШКЕК, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с тем, что на парламентских выборах народ страны поддержал его курс.
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