Украинская «могилизация 3.0»: суть вкратце

В украинскую Верховную Раду внесен новый вариант закона об усилении и ужесточении мобилизации. Первую его редакцию парламентарии отклонили, поскольку она вызвала в тамошнем обществе настоящий шквал возмущения и неподдельный ужас.
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