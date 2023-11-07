Трамп признал неточную оценку стоимости своего имущества

На состоявшемся в нью-йоркском суде слушании по делу о мошенничестве в отношении экс-президента США Дональда Трампа, а также его сыновей и руководства холдинга The Trump Organization бывший глава Белого дома признал, что его компания неточно оценила стоимость его резиденции в Мар-о-Лаго, а также еще принадлежащих ему объектов недвижимости.