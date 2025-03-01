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Bloomberg: Европейские союзники Зеленского в ужасе от «реалити-шоу с криками»

Bloomberg: Европейские союзники Зеленского в ужасе от «реалити-шоу с криками»

Агентство Bloomberg сообщает, что в Брюсселе называют случившееся в Белом доме «катастрофой».Еврочиновники в шоке от «реалити-шоу с криками» в Овальном кабинете и называют случившееся «катастрофой», пишет Bloomberg, говоря о возможности «сделки» европейцев и Дональда Трампа за счет политического будущего Владимира Зеленского.

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