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На Украине уволили главу экономического управления СБУ Анатолия Лойфа

На Украине уволили главу экономического управления СБУ Анатолия Лойфа

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк снял с должности начальника экономического отдела СБУ Анатолия Лойфа после публикации журналистского расследования о связанной с ним дорогостоящей недвижимости в Киеве.

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