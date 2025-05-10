На Украине уволили главу экономического управления СБУ Анатолия Лойфа

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк снял с должности начальника экономического отдела СБУ Анатолия Лойфа после публикации журналистского расследования о связанной с ним дорогостоящей недвижимости в Киеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии