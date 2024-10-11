Си Цзиньпин поздравил пожилых людей по всей стране с праздником Чунъян

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил пожилых людей по всей стране с наступающим праздником Чунъян /Праздник двойной девятки/ - Днем пожилых людей, который в этом году приходится на 11 октября.
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