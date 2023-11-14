Израиль заявил, что больницы Газы могут потерять статус защищенных международным правом объектов

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари на вечерней пресс-конференции во вторник, 14 ноября, заявил, что больницы в секторе Газа из-за использования ХАМАС их помещений для военной деятельности могут потерять статус защищенных международным правом объектов, – сообщает издание Times of Israel.