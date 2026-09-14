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FiNE NEWS

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Трамп не гарантирует поддержку Вэнсу на президентских выборах 2028 года

Трамп не гарантирует поддержку Вэнсу на президентских выборах 2028 года

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не гарантирует поддержку Майка Вэнса на выборах президента в 2028 году.

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