Медведев: технологическое лидерство должно стать сквозной идеей российской экономики

На заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково Дмитрий Медведев, заместитель Председателя Совета безопасности РФ, подчеркнул, что технологическое лидерство – важное условие укрепления суверенитета России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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