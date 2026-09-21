Силуанов: Адские санкции отскакивают от нашей финансовой политики

«Адские санкции», которые США грозятся ввести после принятия «закона Линдси Грэма», никак не повлияют на экономику России.
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