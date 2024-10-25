Сотрудники Госавтоинспекции Якутии провели профилактическую акцию «Белая трость»

В рамках месячника «Белая трость» с целью познакомить общественность с проблемами незрячих людей и по профилактике дорожного травматизма отделением Госавтоинспекции по Нюрбинскому району, Общества слепых, МБОУ «Нюрбинский технический лицей» проведена акция в целях снижения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.