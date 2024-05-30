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Закон, порядок, государство

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День открытых дверей прошел в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Приморскому краю

В рамках спецпроекта «Такая работа» для повышения престижа экспертной службы и профессионального ориентирования молодежи на службу в полиции в Экспертно-криминалистическом центре Управления МВД России по Приморскому краю организован День открытых дверей.

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