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«МЮ» готов обсудить с Рабьо зарплату и комиссию для его матери. «Юве» уговаривает хавбека остаться

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в «Ювентусе» надеются, что Рабьо отклонит предложение «Манчестер Юнайтед» и согласится подписать новый контракт.

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