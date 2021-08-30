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Голос Мордора: Самый неудачный сезон сериала «Слуга народа»

Голос Мордора: Самый неудачный сезон сериала «Слуга народа»

Я очень надеюсь, что когда-нибудь про президента Володимира Зеленского снимут кино. Возможно даже художественное.

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VORON VoronS
Верно замечено.
Вадим Скоробогатов
Да ужжж...Мерзота во власти это что-то.
Vasily Golov
Врагов украинского народа создали Слуги народа.Показали раненных детей Донбасса. 1 сентября дети Донбасса пойдут в школу.Пойдут раненные.Они будут мстить Украине за свое детство и ранения.Они понюхали порох боевых действий,они через несколько лет будут готовые бойцы.Это не теоретики из Азовца.Это подготовленные бойцы.В результате нового обстрела Донбасса со стороны ВСУ пострадали двое детей. Украинские военные продолжают бить из миномётов. Раненых детей под минометным огнем увезла скорая. Подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. Огневые точки были подавлены. Потери противника уточняются.
Iness Aartee
Правдивая статья! Спасибо!
Константин Заболотный
А в финале фильма "Паяццо мз Нэзалежной" лучше всего показать отрывочек из КВНа 2001 года где Зеленский( тогда ещё в здравом уме) обращаясть к Президенту России В.В.Путину с настоятельной просьбой забрать Зеленского,вместе с Украиной за долги.А вместо "Конец Фильма" -"Ваш поезд давно ушёл...!" https://yandex.ru/video/preview/?text=квн%20зеленский%20просит%20путина%20забрать%20его%20за%20долги&path=wizard&parent-reqid=1630333560378331-1875114769191590998-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-8869&wiz_type=vital&filmId=9352188180927874169
Nina Geyer
Эта мразь вызывает только ненависть и презрение . Когда смотрю на его лебезящую ( перед Западом и Америкой ) рожу , он мне напоминает трусливого , поджавшего хвост шакала . Сколько проклятий люди ему желают - все это ему исполнтся ! Тьфу , тварь !

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