Голос Мордора: Самый неудачный сезон сериала «Слуга народа»

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаГолос Мордора: Самый неудачный сезон сериала «Слуга народа» Я очень надеюсь, что когда-нибудь про президента Володимира Зеленского снимут кино. Возможно даже художественное.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVORON VoronSВерно замечено.ВСВадим СкоробогатовДа ужжж...Мерзота во власти это что-то.VGVasily GolovВрагов украинского народа создали Слуги народа.Показали раненных детей Донбасса. 1 сентября дети Донбасса пойдут в школу.Пойдут раненные.Они будут мстить Украине за свое детство и ранения.Они понюхали порох боевых действий,они через несколько лет будут готовые бойцы.Это не теоретики из Азовца.Это подготовленные бойцы.В результате нового обстрела Донбасса со стороны ВСУ пострадали двое детей. Украинские военные продолжают бить из миномётов. Раненых детей под минометным огнем увезла скорая. Подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. Огневые точки были подавлены. Потери противника уточняются.IAIness AarteeПравдивая статья! Спасибо!Константин ЗаболотныйА в финале фильма "Паяццо мз Нэзалежной" лучше всего показать отрывочек из КВНа 2001 года где Зеленский( тогда ещё в здравом уме) обращаясть к Президенту России В.В.Путину с настоятельной просьбой забрать Зеленского,вместе с Украиной за долги.А вместо "Конец Фильма" -"Ваш поезд давно ушёл...!" https://yandex.ru/video/preview/?text=квн%20зеленский%20просит%20путина%20забрать%20его%20за%20долги&path=wizard&parent-reqid=1630333560378331-1875114769191590998-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-8869&wiz_type=vital&filmId=9352188180927874169NGNina GeyerЭта мразь вызывает только ненависть и презрение . Когда смотрю на его лебезящую ( перед Западом и Америкой ) рожу , он мне напоминает трусливого , поджавшего хвост шакала . Сколько проклятий люди ему желают - все это ему исполнтся ! Тьфу , тварь !Комментировать
Свежие комментарии