В акватории Цимлянского водохранилища в Ростовской области полицейскими пресечен незаконный вылов рыбы

В ходе проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической операции «Путина - 2022» сотрудники Волгодонского линейного отдела полиции по подозрению в незаконной добыче водных биологических ресурсов выявили 30-летнего местного жителя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх