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Гузеева в инвалидной коляске показалась на публике в Израиле — стоять не может

Гузеева в инвалидной коляске показалась на публике в Израиле — стоять не может

Известны подробности поездки телезвезды за границу. Лариса Гузеева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЛариса Гузеева не стала отменять отпуск за пределами родной страны, несмотря на проблемы со здоровьем.

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