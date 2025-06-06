Стартап Yala анонсировал запуск мейннета для вывода ликвидности Bitcoin в сектора DeFi и RWA

Проект Yala официально запустил собственный мейннет на блокчейнах Ethereum и Solana, открывая пользователям доступ к новой инфраструктуре для вывода ликвидности из Bitcoin в экосистему DeFi и токенизированных реальных активов (RWA).
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