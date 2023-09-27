Медь падает из-за опасений относительно спроса в Китае, сильного доллара и высоких запасов

Цены на медь упали из-за опасений по поводу спроса со стороны крупнейших потребителей металлов в Китае и высоких запасов на фоне сохраняющегося давления со стороны сильного доллара и ожиданий более высоких и долгосрочных процентных ставок.
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