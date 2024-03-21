Команда Мунайлинского района победила в соревнованиях по кокпару в Жанаозене

В Жанаозене 20 марта прошли соревнования по национальным видам спорта в рамках «Наурызнама-2024». На ипподроме «Aqqanat» в Куланды спортсмены соревновались в кокпаре и аударыспаке, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.