Защита директора картонного комбината Диденко не смогла добиться возврата дела в прокуратуру

Суд назначил дату рассмотрения по существу уголовного дела в отношении генерального директора Новосибирского картонно-бумажного комбината Игоря Диденко – по обвинению в нарушении правил охраны окружающей среды.
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