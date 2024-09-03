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Защита директора картонного комбината Диденко не смогла добиться возврата дела в прокуратуру

Защита директора картонного комбината Диденко не смогла добиться возврата дела в прокуратуру

Суд назначил дату рассмотрения по существу уголовного дела в отношении генерального директора Новосибирского картонно-бумажного комбината Игоря Диденко – по обвинению в нарушении правил охраны окружающей среды.

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