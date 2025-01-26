Осужденный за подготовку теракта в Рубцовске обжаловал приговор

Апелляционный военный суд начнет ее рассмотрение 5 февраля Апелляционный военный суд (Московская область) рассмотрит жалобу в защиту Василия Вотановского, осужденного на 21 год по делу о подготовке теракта в Рубцовске.
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