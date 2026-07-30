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Резо Гигинеишвили проводит время в Мадриде с детьми от Надежды Михалковой и Анастасии Кочетковой

Резо Гигинеишвили проводит время в Мадриде с детьми от Надежды Михалковой и Анастасии Кочетковой

Резо Гигинеишвили проводит время с детьми от бывшей жены Надежды Михалковой: в соцсетях он показал фото с 15-летней дочерью Ниной и 13-летним сыном Иваном из их поездки на летние каникулы в Мадрид.

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