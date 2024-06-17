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20 июня — вечер премьер «Музыкальные новости» в консерватории им. Чайковского

20 июня — вечер премьер «Музыкальные новости» в консерватории им. Чайковского

фото: РИА Новости/Сергей Пятаков Московский молодежный камерный оркестр, чьим художественным руководителем и главным дирижером является заслуженный деятель искусств России, профессор Валерий Ворона, 20 июня представит свою новую концертную программу — вечер премьер «Музыкальные новости».

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