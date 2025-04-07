Зарплата Ельцина в СССР: сколько на самом деле он получал

До того, как стать президентом Российской Федерации, Борис Ельцин много лет состоял в КПСС. Какая зарплата была у первого лидера РФ при Советской власти? Секретарь свердловского обкома Борис Николаевич вступил в КПСС в 1961 году.
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