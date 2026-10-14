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Вечерний Новосибирск

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Новосибирские таксисты стали брать попутчиков после сбоя «Яндекса»

Новосибирские таксисты стали брать попутчиков после сбоя «Яндекса»

Новосибирские таксисты рассказали о последствиях сбоя «Яндекс Такси». Проблемы с работой сервисов начались по всей стране после атаки вражеских беспилотников на дата-центр в городе Владимире 11 октября.

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