Генеральный прокурор РФ: «Мы разработали ПО для борьбы с незаконным оборотом криптовалют»

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на совещании глав надзорных ведомств стран экономического блока БРИКС объявил о создании специального программного обеспечения для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами.
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