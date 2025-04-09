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США нанесли удары в Йемене: 3 погибших, атакован авианосец Harry Truman

США нанесли удары в Йемене: 3 погибших, атакован авианосец Harry Truman

США нанесли авиаудары по объектам хуситов в провинции Сана, Йемен, что привело к гибели трёх человек.

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