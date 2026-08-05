Километры огня, Киев такого еще не видел: 5 августа Россия начала отвечать по-настоящему — за Геленджик, за Крым, за НПЗ и Wildberries

Игорь Максаков

Самая великая и свободная страна был всё таки могучий и непобедимый из вне - Советский Союз. Сейчас вспоминаю ощущения той жизни и не верею себе, что я жил в те времена в раю. Разве с этим ужасом, что сейчас имеем, только благодаря алкашу борьке с рыжей тварю чубайсом и их отцом - меченым негодяем мишкой горбатым. Двое уже сдохли, вернее один утоп на работе в стакане с водкой, другой тоже преставился, а третий сбежал, а сколько скиздил нам не ведомо, но то, что много даже не то слово. А мы тут сводки киевского воринформ-бюро слушаем как горит иподром - Киев, где скачут все, как придурки.