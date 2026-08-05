Кличко в ужасе — горят склады, заводы, трудно дышать — произошла утечка аммиака Александр Уральский Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Когда 3 августа беспилотник ВСУ спикировал на многолюдный пляж в Геленджике, где в тот момент находились сотни отдыхающих и пошли первые сообщения об убитых — взрослых и детях, некоторые украинские тг-каналы написали: всё, в течение трех суток ждите кошмар в Киеве.
Километры огня, Киев такого еще не видел: 5 августа Россия начала отвечать по-настоящему — за Геленджик, за Крым, за НПЗ и Wildberries
Комментарии
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Игорь Максаков
Самая великая и свободная страна был всё таки могучий и непобедимый из вне - Советский Союз. Сейчас вспоминаю ощущения той жизни и не верею себе, что я жил в те времена в раю. Разве с этим ужасом, что сейчас имеем, только благодаря алкашу борьке с рыжей тварю чубайсом и их отцом - меченым негодяем мишкой горбатым. Двое уже сдохли, вернее один утоп на работе в стакане с водкой, другой тоже преставился, а третий сбежал, а сколько скиздил нам не ведомо, но то, что много даже не то слово. А мы тут сводки киевского воринформ-бюро слушаем как горит иподром - Киев, где скачут все, как придурки.
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1 м.
Андрей Павлов
Придурок. Кроме тебя здесь пасется куча экземпляров с вскриками "А давайте..." .. Киев, Одессу, далее по списку. Это русские города, это русская история. Их уничтожениею Запад будет рукоплескать. Ты на него работаешь? Вольно и ли невольно, но работаешь.
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1 м.
Михаил Фадеев
Так, Варелик!
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1 м.
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