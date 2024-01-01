Цветные фотографии Японии начала 1950-х

После капитуляции Японии в 1945 году союзные войска во главе с США оккупировали страну. Империя распалась, ее форма правления сменилась на демократию, а экономика и система образования претерпели реорганизацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии