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Цветные фотографии Японии начала 1950-х

Цветные фотографии Японии начала 1950-х

После капитуляции Японии в 1945 году союзные войска во главе с США оккупировали страну. Империя распалась, ее форма правления сменилась на демократию, а экономика и система образования претерпели реорганизацию.

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