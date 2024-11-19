Bloomberg: Макрон нашёл Лаврова на саммите G20, чтобы пожать ему руку

Саммит Большой двадцатки вчера и сегодня проходит в Бразилии.Президент Французской Республики Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД России Сергею Лаврову на саммите G-20, который сейчас проходит в бразильском Рио-де-Жанейро.