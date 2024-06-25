Эпидемиолог предупреждает о продуктах, способных вызвать опасную болезнь

Продукты могут содержать опасные токсины, особенно если они были неправильно обработаны или хранятся,Эксперты обратили внимание на ряд продуктов питания, которые могут стать причиной развития ботулизма — серьезного инфекционного заболевания, угрожающего жизни без своевременного лечения.