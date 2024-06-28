Компания Jetour рассказала о новинках для России

К началу следующего года модельный ряд китайской марки, входящей в конгломерат Chery Holding Group, пополнится пятью новинками, сообщает сайт «Китайские автомобили» со ссылкой на скорректированный продуктовый план.
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