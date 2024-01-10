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Какие эксперименты советские архитекторы проводили над типовыми домами

Какие эксперименты советские архитекторы проводили над типовыми домами

В Советском Союзе существовали различные способы строительства домов, в зависимости от времени и места.

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