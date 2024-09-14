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Закон, порядок, государство

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В Белгородской области Министерством обороны Российской Федерации продолжаются мероприятия по формированию добровольческого отряда «Барс-Белгород»

В Белгородской области Министерством обороны Российской Федерации продолжаются мероприятия по формированию добровольческого отряда «Барс-Белгород»

Подготовка организована от легкого к сложному: выполняются боевые стрельбы из различного вооружения, метание боевых гранат, ведение огня с открытых и закрытых огневых позиций, действия в составе подразделений в различных условиях боевой подготовки, организация управления в ходе выполнения задач.

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