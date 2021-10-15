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В России 55% жителей обращают внимание на маркировку экологичности товаров

В России 55% жителей обращают внимание на маркировку экологичности товаров

Экологичность потребляемых товаров интересует более половины жителей страны показало социологическое исследование «Всероссийского центра изучения общественного мнения» (ВЦИОМ), 13 октября опубликованное на сайте центра.

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