Полевой подвижный пункт управления развернули военные связисты ВВО в ходе тренировки в Приморском крае

Во время занятий, военнослужащие отработали порядок развертывания полевого подвижного пункта управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи и пунктов управления видеоконференцсвязью, а также действия в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы условного противника.
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