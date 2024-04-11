Полевой подвижный пункт управления развернули военные связисты ВВО в ходе тренировки в Приморском крае

Во время занятий, военнослужащие отработали порядок развертывания полевого подвижного пункта управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи и пунктов управления видеоконференцсвязью, а также действия в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы условного противника.