Погибшего на СВО 33-летнего военного похоронили в Карелии

В Сортавале проводили в последний путь ефрейтора Алексея Мянтюнена В Сортавале 17 сентября прошла церемония прощания с погибшим в ходе проведения специальной военной операции ефрейтором Алексеем Мянтюненом.
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