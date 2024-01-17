В Мурманской области сотрудниками полиции пресечен факт незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Апатитский» поступила информация о том, что ранее неоднократно судимый 32-летний местный житель причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.
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