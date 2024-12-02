Из горящего дома в Петрозаводске спасли трех и эвакуировали 15 человек

Включенная гирлянда стала причиной пожара в пятиэтажке Воскресным утром 1 декабря в 07:59 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Генерала Фролова.
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