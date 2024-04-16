«Опорники» ВСУ горят, как спички на Донецком направлении: Карта специальной военной операции на Украине на 16 апреля 2024 года Юлия СоколоваПрезидент Украины выразил озабоченность по поводу ситуации на Донецком направлении, особенно в районе Северска, где украинские войска сталкиваются с трудностями.