«Опорники» ВСУ горят, как спички на Донецком направлении: Карта специальной военной операции на Украине на 16 апреля 2024 года Юлия СоколоваПрезидент Украины выразил озабоченность по поводу ситуации на Донецком направлении, особенно в районе Северска, где украинские войска сталкиваются с трудностями.
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