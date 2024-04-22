ЧВК «Вагнер» и FACA уничтожили лагерь боевиков LRA и освободили из плена 14 детей

Бойцы ЧВК «Вагнер» и Вооруженных сил ЦАР (FACA) провели совместную операцию по ликвидации базы радикалов из группировки «Господня Армии Сопротивления» (LRA), в ходе которой вызволили из плена 14 детей, находившихся восемь лет в рабстве у бандформирования.