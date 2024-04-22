РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , НЕ ХИЛЫЕ УЧЕНИЯ устроили  ЛЯХИ , 5-ПШНКОВ  уже  ЗАМОЧИЛИ , сейчас  ГИШПАНЕЦ  а  УЧЕНИЯ  только начались......На учениях НАТО в...
  • Роза Семиренко
    Придурок!Зеленский готовит...
  • spss
    ...так и ты обьяви...делов то ....Спикер Конгресса ...

ЧВК «Вагнер» и FACA уничтожили лагерь боевиков LRA и освободили из плена 14 детей

ЧВК «Вагнер» и FACA уничтожили лагерь боевиков LRA и освободили из плена 14 детей

Бойцы ЧВК «Вагнер» и Вооруженных сил ЦАР (FACA) провели совместную операцию по ликвидации базы радикалов из группировки «Господня Армии Сопротивления» (LRA), в ходе которой вызволили из плена 14 детей, находившихся восемь лет в рабстве у бандформирования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх