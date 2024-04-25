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F-35 vs Су-35: встреча будет в небе Сирии

F-35 vs Су-35: встреча будет в небе Сирии

Да, как бы странно не смотрелось это заявление, но факт: встреча двух самолетов с одинаковыми цифрами, но разными буквами, может произойти намного раньше, чем все ожидали.

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