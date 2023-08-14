Появились кадры работы российских морпехов по досмотру судна «Сукра Окан»

ЛК

Любовь Кузьмина

Если нет военных грузов, для доставки в порт Измаила, а порт Измаил как утверждают в Минобороны, уничтожен, то как и чем этот корабль разгрузится и загрузится? В Мин обороны заявляли, что все суда идущие в порты Украины будут рассматриваться как перевозчики военных грузов. В таком случае, что досматривать? Опять сдали назад, трепло или по хохлятски брехло.Теперь этот сухогруз, загрузится зерном и влегкую пойдет обратно в Турцию. Да, брат Эрдоган молодец, может человек найти управу на российские запреты.Вот и вышли из так называемой "зерновой" сделки.