В Сети появились кадры, подтверждающие работу российских морпехов по осмотру сухогруза «Сукра Окан» в акватории Черного моря.
Появились кадры работы российских морпехов по досмотру судна «Сукра Окан»
Комментарии
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Юрий Рязанов
Никому никакого доверия . Всех подряд проверять !
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11 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Если нет военных грузов, для доставки в порт Измаила, а порт Измаил как утверждают в Минобороны, уничтожен, то как и чем этот корабль разгрузится и загрузится? В Мин обороны заявляли, что все суда идущие в порты Украины будут рассматриваться как перевозчики военных грузов. В таком случае, что досматривать? Опять сдали назад, трепло или по хохлятски брехло.Теперь этот сухогруз, загрузится зерном и влегкую пойдет обратно в Турцию. Да, брат Эрдоган молодец, может человек найти управу на российские запреты.Вот и вышли из так называемой "зерновой" сделки.
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11 час.
г
галина
Все порты должны быть уничтожены, как и аэродромы и заводы. Тогда и заходить будет некуда.
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10 час.
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