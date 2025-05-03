Массовая атака БПЛА на Крым и Краснодарский край – это серьёзная операция с привлечением космоса, где не обошлось без американских спутников и британских ракет, которые тоже запускаются только специалистами НАТО.
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