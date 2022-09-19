Генсек ООН предложил посодействовать встрече Путина и Зеленского

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 19 сентября, заявил, что готов оказывать содействие и предоставить свои «добрые услуги» по организации личной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.